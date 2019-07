Only C tự nhận 'ngu xuẩn' vì từng công kích Sơn Tùng M-TP

Tối 5/7, Only C đăng hình chụp cùng Sơn Tùng và một vài người bạn để chúc mừng sinh nhật đàn em. Anh nhận sai khi từng có phát ngôn gây tranh cãi cách đây hai năm tới giọng ca Hãy trao cho anh.

"Thời gian càng trôi, tôi càng nhận ra sự ấu trĩ và ngu xuẩn của mình về phát ngôn 2 năm trước. Có lẽ không lời xin lỗi nào chân thành bằng việc ủng hộ tích cực, là một phần tiếp lửa cho sự nghiệp của Tùng bay xa và cao hơn", anh chia sẻ.

Only C (ngoài cùng bên trái) đăng hình chụp cùng Sơn Tùng và bạn bè.

Nhạc sĩ Yêu là thu thu kể, trong hai năm qua, nhiều lần, anh được gặp gỡ Sơn Tùng. Anh hiểu hơn tính cách đàn em nên sự nhìn nhận có sự thay đổi. Có thể điều này sẽ khiến nhiều người chửi rủa, sỉ vả, thậm chí ghét âm nhạc của anh. "Nhưng bây giờ, tôi khẳng định mình là bạn của Tùng, là người hâm mộ của Tùng và sẽ cùng các bạn ủng hộ tất cả sản phẩm âm nhạc của Tùng", nam nhạc sĩ bộc bạch.

Lời xin lỗi muộn của Only C được fan Sơn Tùng ủng hộ. Tuy nhiên, anh cũng chịu không ít lời mỉa mai, đả kích. Nhiều người cho rằng, Only C đang lợi dụng sức hút của Sơn Tùng M-TP để PR cho bản thân. Phản hồi những bình luận tiêu cực, Only mong mọi người không khơi lại chuyện cũ vì "bỏ qua sẽ vui hơn nhiều".

Hai năm trước, Only C từng gây tranh cãi với phát ngôn bị đánh giá động chạm đồng nghiệp. Anh nói đàn em không hot nhờ bài hát mà vì cái tên. "Sơn Tùng làm bất cứ gì cũng hot, kể cả mặc quần jeans, cái áo hay phát ngôn. Còn tôi đứng trên âm nhạc thì âm nhạc của tôi sẽ hot chứ tôi không hot", anh chia sẻ.

Từng khẳng định không ám chỉ đàn em nhưng Only C hứng chịu làn sóng chỉ trích một thời gian dài, nhất là khi loạt các ca khúc của anh như Mình là gì của nhau, Yêu là tha thu, Anh không đòi quà... dính nghi vấn đạo nhạc.

Dù sau đó anh giải thích không cố tình đá đểu đàn em nhưng OnlyC bị chỉ trích suốt thời gian dài, đặc biệt là những lần anh vướng nghi án đạo nhạc.

Anh Minh