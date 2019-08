Phát ngôn 'người mẫu không thể làm hoa hậu', Mâu Thủy bị chỉ trích

Vietnam's Next Top Model 2019 vòng thi online đang diễn ra. Các thí sinh trải qua thử thách chụp hình dưới sự hướng dẫn của giám khảo Mâu Thủy. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam thể hiện bản thân là giám khảo khó tính. Cô luôn có những nhận xét khắt khe và không ngại bày tỏ quan điểm, tranh luận gay gắt cùng các thí sinh để làm bật lên cá tính của họ.

JT Thanh Tuyền, 25 tuổi, đến từ Long An, là một trong những thí sinh tiềm năng. Trước đó, cô từng tham gia The Face, vào top 7 Hoa khôi Áo dài Việt Nam. Tuy nhiên, cô không hoạt động giải trí trong hai năm trở lại đây vì chuyện cá nhân.

Mâu Thủy trên ghế giám khảo đưa ra nhiều quan điểm, làm khó Thanh Tuyền. Cô cho rằng Thanh Tuyền thiếu đam mê và "sự sống chết với nghề". Chưa kể, cuộc thi Hoa khôi Áo dài không phù hợp với Thanh Tuyền bởi "hoa hậu có thể làm người mẫu, nhưng người mẫu không thể làm hoa hậu".

Phát ngôn 'người mẫu không thể làm hoa hậu', Mâu Thủy bị chỉ trích Phần giao lưu giữa Mâu Thủy và thí sinh.

Phát ngôn của Mâu Thủy gây tranh cãi. Thanh Tuyền thẳng thắn cho rằng, chính Mâu Thủy cũng xuất thân là người mẫu khi giành ngôi vị Quán quân Vietnam's Next Top Model 2013 và sau đó mới đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô sẽ vui hơn nếu Mâu Thủy không nói những lời "dạy bảo".

Khán giả tranh cãi gay gắt sau phát ngôn của Mâu Thủy. Đa phần "ném đá" ý kiến đầy mâu thuẫn của cô. "H'Hen Niê, Minh Tú, Hoàng Thùy đều từng là người mẫu trước khi thi nhan sắc", "Mâu Thủy vô duyên, nói hớ. Cô nên suy nghĩ và xem lại cách ứng xử với thí sinh", "Lúc trước thích Thủy nhưng sau khi xem chương trình này thì không còn thích nữa. Giờ thì đã hiểu vì sao chị chỉ là Á hậu 2", "Giám khảo kỳ cục, ăn nói ngông cuồng. Không hiểu sao chương trình mời chị này"... là một số bình luận của khán giả.

Trước những ý kiến trái chiều, Mâu Thủy thừa nhận cô nói nhanh dẫn đến việc nói hớ. "Thủy không nói là không thể, mà nói là khó. Một người mẫu mà Vietnam's Next Top Model hướng đến sẽ chú trọng vào yếu tố 'high fashion', ưu tiên sự cá tính, sắc lạnh. Trong khi đó hoa hậu thường chuộng vẻ đẹp ngọt ngào. Hai yếu tố này thường không song hành. Đó là lý do tôi nói người mẫu Next Top Model sẽ khó thành hoa hậu nếu không đầu tư lột xác mạnh về ngoại hình".

Cô cho rằng việc bản thân có trịch thượng hay không khi làm giám khảo là do suy nghĩ mỗi người. Với người biết lắng nghe, đó là lời khuyên. Người có cái tôi cao sẽ nghĩ cô trịch thượng. Là huấn luyện viên, cô không thể đóng vai "hoa hậu thân thiện".

Người mẫu có thể làm hoa hậu?

Chia sẻ với iOne, giải vàng Siêu mẫu Việt Nam - Bùi Quỳnh Hoa - nhận định: "Người mẫu hoàn toàn có thể trở thành hoa hậu. Trước khi trở thành Hoa hậu Áo dài Việt Nam thế giới, tôi từng có thời gian hoạt động ở làng giải trí với tư cách người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở những vai trò khác nhau, tôi sẽ có cách thể hiện riêng.

Siêu mẫu Quỳnh Hoa.

Chẳng hạn, về catwalk, một thí sinh hoa hậu sẽ phô diễn đường cong và uốn éo nhiều hơn so với cách bước đi lạnh lùng, tiết chế của người mẫu trên sàn diễn. Trong một khoảng thời gian ít ỏi trên sân khấu, để thu hút giám khảo, nhiếp ảnh, khán giả, hoa hậu phải cố gắng làm bật mình lên giữa một rừng sắc đẹp. Còn người mẫu, chỉ cần lạnh, hạn chế cử động tay chân để làm bật lên vẻ đẹp của bộ trang phục đang mặc.

Tôi nghĩ việc gì cũng có thể làm được. Quan trọng nhất, chúng ta phải hiểu được vai trò, vị trí của mình và biến đổi bản thân một cách phù hợp nhất".

Diệu Linh - Hoa hậu Du lịch Toàn cầu 2018 - bày tỏ quan điểm: "Tôi nghĩ từ hoa hậu chuyển sang làm người mẫu sẽ thuận lợi hơn, vì trong thời trang, vẫn có những thiết kế, bộ sưu tập phù hợp với hình ảnh của hoa hậu. Tất nhiên, bản thân hoa hậu nếu muốn tự tin sải bước trên sàn catwalk thì cũng cần phải có sự rèn luyện và trau dồi. Còn nếu bạn là người mẫu và muốn trở thành một hoa hậu, điều đó cũng không phải là không có khả năng, nhưng phải rèn giũa, nỗ lực nhiều hơn".

Hà Thu - Á hậu Đại dương 2014 - chia sẻ: "Đối với tôi, việc làm hoa hậu hoặc người mẫu, hay đảm nhiệm cả hai vai trò đều không quan trọng. Quan trọng là mình xác định hình ảnh nào là phù hợp. Tôi nghĩ mỗi vai trò sẽ có những yêu cầu khác nhau về phong cách, về đường hướng hoạt động, và nếu bạn không biết rõ chính mình, bạn sẽ dễ loay hoay trong việc xây dựng hình ảnh".

Thiên Anh