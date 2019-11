Phương Nga phủ nhận đã kết hôn bí mật với Bình An

Tờ khai lý lịch do đích thân diễn viên Bình An chia sẻ trên Instagram cá nhân. Ở phần thông tin gia đình, ngoài tên bố, mẹ và chị gái, người viết đơn nhắc đến Bình An với tư cách là "chồng". Điều này khiến nhiều người tin rằng Bình An và Phương Nga có thể đã đăng ký kết hôn.

Trả lời iOne, Phương Nga phủ nhận tin đã kết hôn. Cô khẳng định tờ khai lý lịch Bình An chia sẻ chỉ là bản viết nháp cô gửi để trêu chọc nam diễn viên.

Phương Nga sóng đôi bên Bình An.

Phương Nga yêu Bình An trước khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2018. Dịp Valentine 2019, cặp đôi chính thức công khai chuyện tình cảm. Phương Nga cho biết cô yêu tất cả mọi thứ, từ ngoại hình tới tính cách của Bình An.

Cả hai thường xưng hô thân mật là "cậu - mợ". Cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm, cùng đi du lịch nhiều nơi và đồng hành trong nhiều sự kiện của làng giải trí. Trong lễ trao giải âm nhạc Cống hiến hồi tháng 4, Bình An không ngại tỏ tình Phương Nga trên sóng trực tiếp. Mối quan hệ của Bình An - Phương Nga được gia đình hai bên ủng hộ.

Anh Minh