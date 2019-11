Rapper Mr.A lộ nội y, hắt nước vào khán giả khi biểu diễn

Mr.A mới đây gây tranh cãi khi trình diễn trong đêm nhạc Wings Up 2019: The Coollectors - sự kiện chào đón sinh viên K39 của Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - tối 14/10. Trên sân khấu, nam rapper mặc quần yếm kết hợp áo phông. Sau khi trình diễn được khoảng 10 phút, anh bất ngờ cởi áo, để lộ nội y.

Mr.A mặc trang phục lộ nội y trên sân khấu.

Anh hắt nước tung tóe về phía khán giả.

Một số khán giả có mặt trong đêm nhạc cho biết, Mr.A còn hắt bia ra khắp sân khấu và thực hiện những động tác khá phản cảm. Trên một diễn đàn dành cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiều khán giả khẳng định họ thất vọng với cách hành xử của Mr.A bởi sự kiện còn có các cán bộ giảng viên, lãnh đạo học viện.

Trao đổi với iOne, Nhữ Thịnh - Trưởng BTC Wings Up 2019 - cho biết, trước khi đêm nhạc hội diễn ra, đại diện ban tổ chức đã gọi điện trực tiếp và trao đổi với nam ca sĩ về vấn đề trang phục. "Không chỉ Mr.A, những ca sĩ nào đến biểu diễn tại Học viện Báo chí, chúng tôi cũng dặn họ mặc cẩn thận, trang phục lịch sự. Mr.A đồng ý yêu cầu của chúng tôi. Việc anh ấy cởi đồ trên sân khấu là sự phát sinh từ chính khách mời", anh nói.

Nhữ Thịnh kể khi Mr.A vào trường và cầm điếu thuốc lá, ban tổ chức đã yêu cầu nam ca sĩ bỏ xuống. "Khi anh ấy cầm bia lên sân khấu và có những cử chỉ bất thường, MC đã ra can ngăn. Chúng tôi yêu cầu MC cắt phần trình diễn của Mr.A và để anh ấy ra về sau khi tiết mục thứ ba khép lại. Tôi nghĩ Mr.A cố tình tạo scandal. Anh ấy đến ngôi trường đào tạo về báo chí, truyền thông và lợi dụng chúng tôi để tạo scandal. Sau khi sự cố xảy ra, Mr.A không hề xin lỗi hay đưa ra bất kỳ phản hồi gì với chúng tôi", Trưởng BTC Wings Up nói.

Mr. A khẳng định 'các nghệ sĩ trên thế giới đều như vậy'.

Trả lời iOne, Mr.A khẳng định anh uống chứ không hắt bia xuống khán giả phía dưới. "Thứ tôi hắt xuống là nước. Giới underground chúng tôi hay bất kỳ nghệ sĩ nào, khi biểu diễn sẽ thường hắt nước xuống phía dưới để khuấy động không khí. Show nào đi diễn, tôi cũng hắt nước, chỉ trừ những club không có không gian lớn. Các bạn sinh viên rất vui khi tôi hắt nước chứ không hề khó chịu", anh nói.

Mr.A khẳng định, anh không lột đồ, hắt nước xuống khán giả để PR tên tuổi. "Tôi không ở trần như mọi người nói. Tôi mặc một cái quần yếm, che hết nửa người và chỉ lộ hình xăm. Việc lộ nội y là một sự cố. Khi nhảy quá sung, chiếc khuy ở bên mạn sườn bị tuột ra. Tôi nghĩ đây là sự cố rất bình thường. Bởi trước đây, tôi từng biểu diễn đến mức tụt cả quần ra. Hiphop thường mặc quần tụt. Nghệ sĩ nước ngoài, giới underground họ đều như vậy.

Mr.A tên thật là Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1988. Anh là gương mặt nổi tiếng trong giới underground khi có nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như Tell Me Why, How About You, Bảnh bao...

Thiên Anh

Ảnh: Thiên Huy