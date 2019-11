Sam liên tục 'thả thính' em trai hot boy của Văn Anh

Sam đảm nhận vai trò MC cùng Tim tại chương trình mùa hai. Tập một lên sóng tối 1/11 chào đón sự xuất hiện của em trai diễn viên Văn Anh. Đó là Anh Đức, sinh sống ở Đức, mới về Việt Nam được khoảng 8 tháng. Có tài năng ca hát, vũ đạo, beatbox, đàn guitar, chàng trai 21 tuổi đang muốn phát triển sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp tại quê nhà.

Em trai của diễn viên Văn Anh về nước thi ca hát.

"Tôi yêu tiếng Việt và đất nước Việt Nam. Tôi nhận thấy khán giả Việt Nam rất máu lửa nên tôi trở về quê hương để có nhiều cơ hội hơn. Tôi về một mình, bố mẹ hiện vẫn ở Đức. Anh trai Văn Anh cũng giúp đỡ tôi nhiều khoảng thời gian này", anh chàng chia sẻ.

Anh Đức lựa chọn ca khúc I know to know để chinh phục khán giả. Ngay khi xuất hiện, nam thí sinh này gây ấn tượng bởi ngoại hình sáng. Mặc dù phát âm tiếng Việt chưa chuẩn, anh vẫn tạo được sức hút với những động tác vũ đạo đẹp mắt.

Sam liên tục 'thả thính' em trai hot boy của Văn Anh San liên tục "thả thính" trai đẹp.

Khi phần trình diễn kết thúc, MC Sam không kiềm được lòng mình trước vẻ điển trai của thí sinh. Nữ MC giả vờ vấp ngã để sà vào lòng Anh Đức. Sau đó, cô còn nắm tay và yêu cầu ban tổ chức cho khăn giấy để lau mồ hôi. Hành động của Sam khiến Tim phải nhắc nhở: "Mình là con gái nha Sam, mình phải biết giữ ý tứ".

Sam 'phát cuồng' vì trai đẹp trên sân khấu.

Không chịu bỏ cuộc, Sam tiếp tục hỏi về tuổi tác Anh Đức. Khi phát hiện anh chàng chỉ mới 21 tuổi, Sam đứng hình vài giây nhưng kịp bào chữa rằng: "Ở Việt Nam, trong tình cảm tuổi tác không quan trọng chỉ cần mình cởi mở, thoải mái nói chuyện với nhau". Cô còn bất ngờ khi Anh Đức tiết lộ là em trai ruột của diễn viên Văn Anh.

Phần thi của Anh Đức không nhận được nhiều bình chọn với tổng 135,5 điểm. Nhạc sĩ Quốc Huy bình luận: "Vì sống nước ngoài lâu nên phát âm tiếng Việt của em chưa tốt. Em nên chọn bài nước ngoài để phát huy lợi thế hơn. Tiềm năng của em có nhưng cần khai thác từ từ".