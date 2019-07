Thành tích quốc tế đầu tiên Sơn Tùng M-TP lập được với 'Hãy trao cho anh'

Tối 1/7, MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP chính thức ra mắt. Sản phẩm đánh dấu cú hợp tác cùng rapper lừng danh Snoop Dogg và nữ ca sĩ Madison Beer.

Tại thời điểm phát hành lúc 20h, nam ca sĩ áp dụng tính năng Youtube Premiere (công chiếu trực tiếp) để người xem có thể tương tác cùng nhau. Ghi nhận vào thời điểm đó, có 635.000 người xem cùng lúc MV này. Số liệu này đã được METUB - đối tác chính thức cho Youtube ở Việt Nam chính thức xác nhận.

Với con số này, MV Hãy trao cho anh trở thành MV thứ 3 có lượt view trực tuyến lớn nhất trên thế giới được ghi nhận qua hình thức công chiếu này. Nó chỉ đứng sau lượt xem công chiếu của Ariana Grande với thank u, next (829,000 view) và Kill This Love (BLACKPINK) với 979,000 view.

Trước Sơn Tùng M-TP, những ngôi sao quốc tế từng áp dụng hình thức công chiếu MV này có Taylor Swift, Ariana Grande, BLACKPINK, Red Velvet...

Đến 21h cùng ngày, theo số liệu thống kê, MV đạt 1 triệu views trong vòng 8 phút, 2 triệu views trong vòng 14 phút và 4,7 triệu views trong vòng 50 phút kể từ lúc ra mắt. Con số này đã phá vỡ mọi kỷ lục Việt Nam hiện tại dành cho MV ca nhạc tại thị trường Việt nam. Số liệu được cập nhật thông qua hệ thống Analytics Realtime của YouTube.

Trước đó, với MV Chạy ngay đi Sơn Tùng M-TP cũng từng phá kỉ lục Youtube với 1 triệu lượt xem chỉ sau 18 phút "trình làng", 2 triệu sau 50 phút.

Hãy trao cho anh do Sơn Tùng M-TP sáng tác, sử dụng chất liệu thuộc dòng nhạc Latin, pha trộn một chút hiphop. Phần hòa âm phối khí do producer Onionn thực hiện.

Nội dung bài hát nói về một anh chàng rich-kid sành điệu, đang tìm kiếm một tình yêu đích thực. Kịch bản MV, Sơn Tùng M-TP vào vai người đàn ông giàu có, sống trong ngôi biệt thự xa hoa, có đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn thấy nhàm chán. Anh còn thiếu một thứ để cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn - tình yêu đích thực. Một hôm, anh mở một buổi tiệc và bắt gặp một bóng hồng xinh đẹp (Madison Beer). Anh lập tức bị rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên...