Thu Minh - Hồ Ngọc Hà hát 'Hò Dô' trên phố Nguyễn Huệ

Nhạc sĩ Huy Tuấn - người đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc tiết lộ Thu Minh, Hồ Ngọc Hà sẽ tham dự sự kiện. Theo đó, một ban nhạc mới có tên Vietnam Allstars Band sẽ được thành lập, dành riêng cho Hò Dô 2019.

Ban nhạc gồm các nhạc công hàng đầu từ Bắc chí Nam như Hoài Sa, Dũng Đà Lạt, Hồng Kiên, Anh Quân, Phan Thanh Tân, Nguyễn Quân... Họ là những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Việt Nam hiện nay, từng góp mặt ở các show ca nhạc lớn, sản xuất các album và dự án âm nhạc gây tiếng vang. Ban nhạc này sẽ do nhạc sỹ Hoài Sa phụ trách. Hai ca sĩ Thu Minh, Hồ Ngọc Hà sẽ đồng hành cùng ban nhạc, hứa hẹn đem đến những phần trình diễn bùng nổ nhất.

Hồ Ngọc Hà - Thu Minh xuất hiện trong ban nhạc đặc biệt của sự kiện Hò Dô 2019.

Nhạc sỹ Nguyên Lê - nghệ sỹ guitar Jazz đẳng cấp thế giới với album Tales of Vietnam cũng xác nhận góp mặt tại sự kiện. Anh sẽ mời nghệ sỹ Cường Vũ - người từng giành 2 giải Grammy cho các album Speaking of Now và The Way Up xuất hiện trong bạn nhạc của mình. Các gương mặt của Việt Nam như nghệ sĩ sáo Hoàng Anh, nghệ sỹ đàn bầu Hùng Quang, nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn... cũng sẽ có mặt trong đội hình này. Họ sẽ trình diễn những làn điệu dân ca Việt Nam qua những bản phối ma mị của Nguyên Lê.

Sự kiện còn có sự góp mặt của Quán quân X Factor mùa 2 đến từ Tây Ban Nha. Nhóm gồm 5 thành viên gốc Cuba với những cá tính rất riêng biệt. Nhóm bật mí sẽ mang đến tiết mục đặc biệt dành tặng riêng cho khán giả Việt. Đặc biệt hơn nữa, nhóm sẽ có phần kết hợp với nghệ sỹ Ngô Hồng Quang - một trong những nghệ sỹ trẻ đương đại với tài chơi các nhạc cụ dân tộc.

5 chàng trai Quán quân X Factor Tây Ban Nha.

Chương trình sẽ diễn ra từ 13-15/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Từ 14/12, ở sân vận động Hoa Lư sẽ có những hoạt động khác với sự góp mặt của các tài năng của âm nhạc thế giới, các nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ hàng đầu Việt Nam.

Khán giả sẽ được thưởng thức một lễ hội đa dạng về thể loại âm nhạc từ World Music tới Jazz, Pop đến âm nhạc truyền thống. Lễ hội bao gồm các nghệ sĩ và ban nhạc đến từ Pháp, Bỉ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Hy Lạp, Tây Ban Nha (gốc Cuba), Ấn Độ, Mông Cổ và Việt Nam. Mỗi đêm diễn dự kiến sẽ có 5 ban nhạc trình diễn lần lượt.

Song song với âm nhạc, khán giả sẽ có dịp khám phá và trải nghiệm không khí của lễ hội qua các hoạt động giao lưu, triển lãm, ẩm thực. Với thông điệp "Một cộng đồng yêu âm nhạc văn minh - Một môi trường sống trong lành hơn", Hò Dô 2019 còn tổ chức nhiều hoạt động kêu gọi tinh thần bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa.

"Tôi kỳ vọng Hò Zô không chỉ là dịp để khán giả thưởng thức một không khí lễ hội âm nhạc quốc tế mà nó còn trở thành một địa chỉ mới trên bản đồ âm nhạc. Nơi đây sẽ giúp cho các nghệ sỹ Việt Nam có thêm cơ hội được hoà mình cùng với các ban nhạc, các nghệ sỹ đẳng cấp quốc tế, nhạc sĩ Huy Tuấn nói.