Thu Minh - Trúc Nhân ôm nhau khóc vì xúc động

Trúc Nhân cho biết, MV Sáng mắt chưa là sản phẩm được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Ca khúc do Mew Amazing sáng tác từ 2 năm trước. Về lý do chờ đến thời điểm này mới ra mắt, Trúc Nhân cho biết: "Ý tưởng MV xuất hiện trong đầu mình nhiều lắm. Do vậy, kinh phí sẽ rất lớn. Mà một khi đã làm thì Nhân phải làm cho thật đã, mang đến một điều mới hoàn toàn so với mình trước giờ".