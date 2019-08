Thu Quỳnh mua nhà sau 'Về nhà đi con'

Xuất hiện trong chương trình Muôn màu showbiz mới đây, Thu Quỳnh tiết lộ, cô vừa ký hợp đồng, mua trả góp một căn nhà. Năm ngoái, cô cũng quyết định mua trả góp ôtô.

"Một năm trước, tôi mua ôtô và chỉ quyết định lấy xe sau một tuần, dù lúc đó không đủ tiền. Bởi, một buổi trưa, tôi đưa con đi diễn bằng xe máy. Lúc về, trời nắng nóng mà con ngủ gật nên rất thương. Tôi quyết định mua luôn. Sau đó, tôi làm việc cật lực để chi trả cho khoản trả góp đó", cô nói

Cô khẳng định mỗi năm sẽ đưa ra một mục tiêu mới. Để hoàn thành nó, cô làm việc với tần suất dày đặc hơn. Công việc nhiều, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Tuy nhiên, điều đó khiến Thu Quỳnh không còn nhiều thời gian cho gia đình.

Diễn viên Thu Quỳnh. Ảnh: Tùng Đinh.

Tại chương trình, nữ diễn viên chia sẻ, cô mệt mỏi, áp lực nhất vào quãng thời gian quyết định ly hôn với Chí Nhân. "Mệt mỏi nhất là gần tới lúc ly hôn chứ không phải sau ly hôn. Tôi chống chếnh trước khi đưa ra quyết định. Đó là quãng thời gian phải suy nghĩ nhất. Nhưng sau này, đã đưa ra quyết định rồi thì không còn phải suy nghĩ", cô nói.

Cô cũng tiết lộ, điều ghê gớm nhất bản thân từng làm với người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của mình là gọi điện thoại. Sau ly hôn, cô tự nhận thấy mình trưởng thành, suy nghĩ tích cực hơn. Cô nhận thấy mình phải vươn lên và luôn cố gắng bằng việc duy trì năng lượng tích cực.

Ngôi sao của phim Về nhà đi con thừa nhận, cô đã "yêu trở lại". "Hai năm trước, tôi như con chim sợ cành cong, muốn lo cho cuộc sống của mình. Tôi khi ấy rơi vào trạng thái lãnh cảm, không rung động. Nhưng gần đây, tôi chợt nhận ra mình bắt đầu rung động thì phải. Tôi bắt đầu có cảm xúc với hành động của một người đàn ông nào đó", cô nói.

Thu Quỳnh cũng tiết lộ, My Sói trong Quỳnh Búp bê là nhân vật khiến cô ám ảnh nhất. Với nữ diễn viên, cả My Sói hay Thu Huệ đều có ít nhiều tính cách của cô trong đó. "Mỗi vai diễn mang một phần cuộc đời Thu Quỳnh. Tôi mang sự bất cần, bùng nổ vào My Sói. Còn Thu Huệ chính là lúc tôi nhẫn nhận, im lặng và bỏ qua mọi chuyện không vui", cô kể.

Trong tương lai, Thu Quỳnh muốn thử sức với vai cô gái ngốc nghếch, thậm chí vai điên.

Phỏng vấn Thu Quỳnh Thu Quỳnh thừa nhận dễ xiêu lòng trước đàn ông.

Anh Minh