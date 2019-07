Thực đơn đãi khách trong đám cưới Cường Đô La

Hôn lễ của Cường Đô La và bà xã - người mẫu Đàm Thu Trang - diễn ra tối 28/7 tại quận 1, TP HCM. Số lượng khách mời dự hôn lễ của cặp đôi lên tới 1.000 người. Trong đó chỉ số ít là người trong giới showbiz.

Để đám cưới suôn sẻ, cặp vợ chồng tính toán kỹ lưỡng. Họ giao việc chuẩn bị tiệc, tiếp đón khách mời cho một trong những trung tâm tiệc cưới hàng đầu TP HCM. Mọi công tác chuẩn bị về hình ảnh, truyền thông cho đám cưới do stylist Pông Chuẩn - bạn thân Đàm Thu Trang - và một công ty PR có tiếng đảm nhận. Bên cạnh đó, thực đơn mời cưới cũng được cặp đôi quan tâm.

Thực đơn đám cưới của Cường Đô La và bà xã.

Đối tượng khách mời đa dạng nên thực đơn đám cưới Cường Đô La và Đàm Thu Trang cũng phong phú. Họ chọn những món ăn phương Tây như cua lột sốt trứng muối dùng kèm rau xà lách quinoa để khai vị và cá đút lò sốt vi cá làm món chính. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng chọn một số món ăn quen thuộc theo khẩu vị Á Đông như súp bào ngư vi cá hải sâm hồng xíu, cơm chiên hải sản, sườn bò hầm táo đỏ.

Ngoài ra, khách được tráng miệng bằng trà nóng và panna cotta mix cùng kem lý chua đen.

Cặp đôi nắm tay chặt trong hôn lễ.

Lễ cưới của Cường Đô La và Đàm Thu Trang có nhiều quy tắc ngặt nghèo để đảm bảo sự riêng tư, an toàn. An ninh được thắt chặt ở khu vực tòa nhà diễn ra hôn lễ. Tất cả lối đi vào đều được khóa chặt. Khách tham dự đám cưới chỉ đi bằng một lối duy nhất và phải check-in qua hai lớp an ninh trước khi lên được tầng ba, nơi có sảnh tiệc. Để tiệc cưới diễn ra an toàn, đúng giờ, BTC tiệc cũng gọi điện xác nhận tham dự với khách mời.

Trước đó, thiệp cưới của Cường Đô La và Đàm Thu Trang gây tranh cãi khi không cho khách mời dẫn theo trẻ em dưới 5 tuổi đến dự tiệc. Tuy nhiên, cặp đôi giải thích, họ quy định như vậy vì muốn đảm bảo an toàn cho hôn lễ.

Ngoài ra, thiệp cưới cũng ghi rõ khách mời hạn chế sử dụng đồ công nghệ. "Hy vọng bạn có thể bỏ quên những thiết bị điện tử di động để cùng chúng tôi chia sẻ một cách trọn vẹn những khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày trọng đại" là yêu cầu mà cặp đôi đưa ra.

Video cưới của Cường Đô La - Đàm Thu Trang Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.

Thiên Anh