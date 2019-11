Tín Lê cùng hot boy Giọng hát Việt tung bản nhạc bắt tai

Đây là sáng tác của Charles Huỳnh với thể loại R&B pha Pop. Phần rap của ca khúc là một điểm nhấn. Qua bàn tay "phù thủy" của producer Tín Lê, nó trở nên bắt tai khi được mix các loại âm thanh của dòng nhạc R&B, HipHop, Soul ở thập niên 90s, tạo cảm giác hoài niệm. Ca khúc còn được kết hợp với nhạc điện tử phù hợp xu hướng nghe của giới trẻ hiện đại.

MV 'Chờ mãi một cơn mưa' - Tín Lê ft Charles Huỳnh MV 'Chờ mãi một cơn mưa'.

MV được quay với cốt truyện nhẹ nhàng, bối cảnh lãng mạn nhưng vẫn có nỗi buồn man mác. Cơn mưa ấy có thể đến sớm hoặc muộn nhưng sẽ luôn chất chứa trong lòng mỗi người cảm xúc riêng. "Sau tất cả những buồn vui hay có chuyện gì xảy ra đi nữa thì những cuộc tình đi qua với bạn, với tôi vẫn sẽ là một hồi ức đẹp", là thông điệp ca khúc gửi gắm.

Bộ đôi Charles Huỳnh - Tín Lê (phải).

Lần hiếm hoi, fan thấy Tín Lê xuất hiện trong một MV với vai trò người kể chuyện. Nói về cú hợp tác này, Charles Huỳnh cho biết họ gặp nhau gián tiếp qua một dự án của nghệ sĩ khác. Bằng tuổi, lại có sở thích âm nhạc đồng điệu nên hai chàng trai trẻ sớm tìm thấy điểm chung và sự thăng hoa trong âm nhạc. "Được hợp tác cùng một producer uy tín như Tín Lê với tôi là một may mắn. Chúng tôi rất tôn trọng phần cá tính âm nhạc của nhau, có gì khúc mắc đều rất thẳng thắn. Mặc dù Tín Lê đã là produce của nhiều bản hit nhưng tôi lại không lấy đó làm áp lực", Charles Huỳnh nói.

Charles Huỳnh (tên thật Huỳnh Phương Duy, sinh năm 1994) từng gây chú ý tại Giọng hát Việt 2018 khi được HLV Lam Trường, Noo Phước Thịnh, Lam Trường giành giật ở vòng Giấu mặt. Câu chuyện 9x từng 3 lần rớt từ "vòng gửi xe" tại sân chơi âm nhạc này nhưng không bỏ cuộc khiến nhiều người nể phục. Hoạt động ở mảng âm nhạc Indie, Charles Huỳnh vừa sáng tác vừa hát. Anh từng phát hành single Everyday Is My Birthday nằm trong Best Of The Week của Apple Music, được bình chọn gương mặt âm nhạc triển vọng của châu Á. Gần đây nhất, sáng tác So Close của Charles Huỳnh và Binz đạt thành tích top 1 trending Youtube.

Charles Huỳnh chọn cách hoạt động nghệ thuật hơi trái ngược so với những thí sinh cùng thời. "Hiện gia tài tôi có trong tay là kinh nghiệm, có thể tự sản xuất và sáng tác. Âm nhạc Indie không ồn ào, tên tuổi của Charles Huỳnh ở thị trường Vpop sẽ ít được nhiều người biết đến nhưng bù lại tôi được sống đúng là chính mình, được thỏa sức sáng tạo và tìm được những người đồng cảm, ủng hộ mình thật sự...", 9x tâm sự.

Tín Lê, sinh năm 1994, được mệnh danh là "phù thủy của làng nhạc". Anh từng góp nên thành công của loạt hit Vpop như Ngày mai em đi, Anh đã quen với cô đơn, I Know You Know của Soobin Hoàng Sơn, Thôi anh không chơi, Sofar remix của Binz hay Stardom của Vũ Cát Tường. Mới đây, Tín Lê làm nên thành công của ca khúc Nước mắt em lau bằng tình yêu mới của Da LAB ft Tóc Tiên.