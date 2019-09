Trương Ngọc Ánh được vinh danh 'Ngôi sao châu Á' ở Hàn

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của Trương Ngọc Ánh trong lĩnh vực phim ảnh trong nước, quốc tế thời gian qua. Trước đó, bộ phim Áo lụa Hà Đông do Trương Ngọc Ánh đảm nhận vai nữ chính từng nhận giải thưởng lớn tại LHP quốc tế Busan 2006. Năm 2014, phim Hương Ga do cô làm nhà sản xuất, đóng vai nữ chính cũng gây tiếng vang khi công chiếu nước ngoài. Trong 2019, Trương Ngọc Ánh xuất hiện trong dự án phim Abduction, diễn xuất chung với ngôi sao hành động Scott Adkins, An Chí Kiệt...