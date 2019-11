Vợ chồng Tăng Thanh Hà chia sẻ ảnh cưới 7 năm trước

Nhân 7 năm ngày cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà lần đầu tiết lộ những bức ảnh cưới. Đây là những bức ảnh trong hôn lễ mà cả hai giữ kín cho riêng mình suốt nhiều năm qua. Trước đó, trong hôn lễ của "ngọc nữ" làng điện ảnh Việt chỉ vọn vẹn vài bức ảnh "nhỏ giọt" chụp trong trang phục áo dài, khăn đóng.

Louis Nguyễn nói lời "ngôn tình" với vợ trong ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Tăng Thanh Hà diện chiếc váy cưới trắng nhẹ nhàng, thanh tao, còn Louis Nguyễn diện vest lịch lãm. Họ dành cho nhau cái ôm tình cảm giữa không khí thân tình, ấm áp của lễ đường.

Louis Nguyễn nói lời ngôn tình với Tăng Thanh Hà trong ngày đặc biệt. Anh viết: "A date to remember 04/11/12. Happy anniversary to the most awesome wife and caring mother. To creating many more experiences together" (Tạm dịch: Một ngày thật đáng nhớ 04/11/2012. Đây là kỷ niệm với người vợ tuyệt vời, một người mẹ chu toàn mọi thứ. Hãy cùng nhau tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn nữa nhé).

Loạt ảnh cưới sau 7 năm của vợ chồng Tăng Thanh Hà được chia sẻ.

Còn Hà Tăng chia sẻ bức ảnh dịu dàng trong tấm khăn voan đội đầu, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc chia sẻ: "Giờ này 7 năm trước làm cô dâu, bây giờ làm mẹ 2 đứa trẻ".

Cô dâu Tăng Thanh Hà 7 năm về trước.

Loạt ảnh gây nhiều sự chú ý bởi sau nhiều năm mới được tiết lộ. Hơn nữa, tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng "ngọc nữ" khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhiều năm qua, họ là gia đình quyền lực của showbiz. Nhiều bạn bè và khán giả gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Tăng Thanh Hà.

Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn kết hôn vào vào 2013. Cô có một bé trai đầu lòng có nickname Richard và cũng hiếm khi chia sẻ hình về nhóc tỳ này. Tháng 3/2017, cô chia sẻ niềm vui lần thứ hai được làm mẹ. Bé được đặt tên ở nhà là Chloe. Hai vợ chồng nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh đi du lịch hay vào những ngày lễ quan trọng. Ở một số sự kiện của gia đình, họ cũng sánh đôi.

Từ ngày lập gia đình, cô rời showbiz để tập trung công việc kinh doanh và chăm sóc chồng con. Nói về thiên chức làm mẹ và việc chăm sóc con cái, Tăng Thanh Hà từng tâm sự: "Chăm con bệnh thì mới hiểu cha mẹ mình thương mình như thế nào. Con mình đau một, mình đau mười. Khi con bệnh mình bối rối lắm, mình chỉ ước được là làm sao chịu được cái đau đó dùm con. Mỗi người mẹ sẽ có cách bảo vệ con của riêng mình. Đối với Hà, em bé là báu vật trời cho nên chỉ muốn giữ con riêng mình. Hạnh phúc của con là hạnh phúc của mình, niềm vui của con là niềm vui của mình. Mẹ sẽ làm tất cả mọi thứ để cho con được hạnh phúc".