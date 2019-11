Vũ Thảo My lột xác sau hai năm loay hoay tìm định hướng

Ngày 15/10, Vũ Thảo My trở lại với thị trường Vpop sau 2 năm vắng bóng bằng MV mới. Thôi anh cứ đi là ca khúc do Vũ Thảo My sáng tác với giai điệu Pop - R&B. Ca khúc nói về tâm trạng của cô gái khi biết bị người yêu phản bội. Sau bao nhiêu suy nghĩ và đấu tranh, cô quyết định để cho người ấy ra đi và chọn cách ở một mình.

Vũ Thảo My lột xác gợi cảm khi trở lại với âm nhạc.

Vũ Thảo My chia sẻ, ca từ trong bài hát là những cảm xúc thật sự của bản thân khi gặp trục trặc về chuyện tình cảm. Dù một mình, cô đã vượt qua được. Điểm nhấn của MV là sự xuất hiện của rapper Andree Right Hand khiến MV trở nên cao trào hơn.

Trong lần trở lại này, Vũ Thảo My muốn đem đến sự đột phá về mặt hình ảnh lẫn câu chuyện. Cô xây dựng nội dung MV kịch tính khi lồng ghép những yếu tố có phần hơi "kinh dị". Vũ Thảo My hóa thân cô gái hơi "điên", liên tục tưởng tượng ra nhiều cách giết người yêu để trả thù người bạn trai lừa dối. Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự tưởng tượng. Cuối cùng, cô quyết định chọn cách chia tay văn mình là bước ra khỏi mối quan hệ không xứng đáng này.

MV 'Thôi anh cứ đi' - Vũ Thảo My MV 'Thôi anh cứ đi'.

Vũ Thảo My kể vì áp lực và có "bệnh" lo xa nên cô chỉ ngủ đúng hai tiếng suốt hơn một ngày quay MV. Khi đóng máy cũng là lúc cô gục ngã.

Nói về chuyện "mất tích" suốt hai năm qua, Vũ Thảo My thừa nhận cô vẫn loay hoay tìm định hướng đúng đắn cho bản thân. "Tôi là người thích mọi thứ phải an toàn, chắc chắn. Khi chưa đủ tự tin với bất cứ thứ gì, tôi sẽ không làm. Hai năm qua, tôi vẫn trau dồi bản thân, tìm cho mình được một ekip riêng. Hiện tôi đã xác định được bản thân cần gì, muốn gì và hợp với điều gì. Đó là lý do tôi chọn thời điểm này để quay trở lại với thị trường âm nhạc", cô tâm sự.

Vũ Thảo My thừa nhận, thời gian ở ẩn cô thấy thị trường Vpop nhộn nhịp, ca sĩ trẻ xuất hiện nhiều hơn, ca khúc triệu view, vào top trending cũng dày đặc. Dù có chút lo lắng, nôn nóng về tên tuổi và các dự án cá nhân, cô vẫn học được cách kiềm chế và chọn hướng đi chắc chắn. "Đến giờ này, khó có gì có thể cản được Vũ Thảo My. Tôi sẽ chứng minh sự trở lại lần này đột phá thế nào bằng những sản phẩm từ nay đến cuối năm, những ca khúc tự sáng tác", Vũ Thảo My khẳng định.

Vũ Thảo My.

Vũ Thảo My sinh năm 1997, quê Nam Định, đăng quang Giọng hát Việt 2013. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ 9x chưa có nhiều khởi sắc. Cô từng phát hành nhiều ca khúc như Call you an angel, Đến bên em... nhưng vẫn chưa tạo được hit thật sự.