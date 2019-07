Vượt đối thủ 0,01 điểm, Thanh Hương giành quán quân Trời sinh một cặp 2019

Tối 13/7, chung kết Trời sinh một cặp mùa 3 diễn ra với sự tranh tài của top 3 thí sinh xuất sắc. Họ trình diễn 2 tiết mục cùng HLV. Kết quả được tính bằng số điểm của giám khảo Anh Tuấn, Huy Tuấn, Thu Phương và khán giả.

Sau hai phần thi, ngôi vị quán quân thuộc về diễn viên Thanh Hương (team HLV Đinh Hương) với phần thưởng 500 triệu đồng. Cô vượt qua Kim Anh (team HLV Thiên Vương) và Đồng Ánh Quỳnh (team Văn Mai Hương). Gay cấn hơn, Thanh Hương giành được 78,29 điểm, chỉ hơn Đồng Ánh Quỳnnh 0,01 điểm.

Thanh Hương - Đinh Hương giành quán quân cuộc thi.

Trước đó, học trò của HLV Đinh Hương để lại ấn tượng trong hai tiết mục dự thi. Hai thầy trò mở đầu bằng ca khúc Trên đỉnh Phù Vân (sáng tác Phó Đức Phương). Với âm hưởng dân gian đương đại, giai điệu và ca từ ma mị, ca khúc khoe được quãng giọng trầm, dày của nữ diễn viên. "Tôi đánh giá cao Đinh Hương vì sự thách thức thí sinh. Bài hát này rất khó để xử lý thanh nhạc trong đêm cuối như thế. Bạn rất tự tin vào khả năng của mình", giám khảo Huy Tuấn chia sẻ.

"Nói về giọng hát, tôi thích sự tương phản ở đây, hai bạn một giọng trầm và một giọng cao. Nói về Trời sinh một cặp, người ta cứ tưởng tương phản không dính với nhau được nhưng cái tương phản của hai bạn rất hợp lý và bản phối rất lạ", giám khảo Anh Tuấn nhận xét.

Ba giám khảo đều thống nhất cho tiết mục của cặp đôi 9,75 điểm.

Họ lựa chọn liên khúc Dream girl – One night only – Queen of the night cho phần thi thứ hai. Đinh Hương – Thanh Hương vẫn trung thành với bối cảnh tối giản, lấy giọng hát làm chủ đạo. Từ nhẹ nhàng, lãng mạn, họ bùng nổ sân khấu càng về cuối. Đặc biệt, khi sang Queen of the night - nữ diễn viên khẳng định mình rõ ràng hơn. Những quãng gằn giọng gây được ấn tượng. Với sự trợ diễn thêm của rapper Soho, tiết mục thêm phần mới mẻ.

"Tôi nghĩ đêm nay các bạn có một phần trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Chúc mừng các bạn. Tôi thích sự chuyển tiếp cho tiết mục. Tôi dành cho các bạn danh hiệu 'Nữ hoàng của đêm nay'" - giám khảo Anh Tuấn không tiếc lời khen ngợi.

Phần trình diễn khiến ba giám khảo đồng loạt cho 10 điểm.

Thanh Hương trong đêm chung kết.

Thanh Hương, sinh năm 1988, quê Hải Dương, sinh năm 1988. Cô từng đoạt á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006 nhưng sớm bén duyên với điện ảnh. Các dự án truyền hình cô tham gia và gây ấn tượng phải kể đến: Zippo, Mù tạt và em, Điều bí mật, Người phán xử, Cư dân thông thái, Những cánh hoa trước gió... Năm 2018, cô gây chú ý lớn với vai vai diễn Lan Cave trong Quỳnh Búp bê.

Ca hát là sở thích song song với diễn xuất của Thanh Hương. Để chuẩn bị cho cuộc thi, cô đã khăn gói đi học thanh nhạc, rèn dũa kỹ năng sân khấu.. Thanh Hương mong muốn sẽ được nhìn nhận khởi đầu là ca sĩ triển vọng. Việc theo đuổi ca hát chuyên nghiệp sẽ được nữ diễn viên cân nhắc hơn.