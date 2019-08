Zero 9 gây tranh cãi khi thắng giải tại Soribada 2019

Ngày 22/8, Zero 9 góp mặt tại lễ trao giải Soribada Best K-Music Awards 2019, tổ chức ở Hàn Quốc, cùng các nhóm nhạc hàng đầu Kpop như TWICE, ITZY, Momoland, Mamamoo, Stray Kids... Tại sự kiện, Zero 9 trình diễn ca khúc Revolution. Đồng thời, họ giành được giải thưởng Global Entertainer Award - Nghệ sĩ giải trí toàn cầu.

Zero 9 nhận giải Soribada Zero 9 nhận giải Nghệ sĩ giải trí toàn cầu.

Tuy nhiên, nhiều khán giả Việt tỏ ra bất ngờ và cho rằng nhóm nhạc của ông bầu Tăng Nhật Tuệ không xứng đáng nhận được giải thưởng này. Từ khi ra mắt tới nay, phong cách thời trang của nhóm luôn bị chê "thảm họa", giọng hát của các thành viên không được đánh giá cao. Thậm chí, Zero 9 còn có phát ngôn "muốn trở thành BTS bản Việt", động chạm tới thần tượng Kpop.

Số ít khán giả cho biết họ không nhớ nổi Zero 9 có bao nhiêu thành viên, tên tuổi cụ thể là gì, có những sản phẩm âm nhạc nào. Nhóm nhận được giải thưởng có chữ "toàn cầu" nhưng nhiều người Việt không biết gì về nhóm ngoại trừ scandal và những tấm hình, video troll trên mạng về cách nhóm tự giới thiệu về mình.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, việc Zero 9 giành được giải thưởng Nghệ sĩ giải trí toàn cầu là điều dễ hiểu. Bởi một số lễ trao giải âm nhạc tại Hàn Quốc, bao gồm Soribada, đang rơi vào tình trạng chia giải theo hướng "cả làng cùng vui" cho các nghệ sĩ tham dự.

Trước những phản ứng trái chiều, Zero 9 chia sẻ, họ biết rất nhiều người không ưa nhóm nhưng từng cá nhân vẫn đang cố gắng, nỗ lực. Họ mong khán giả bớt khắt khe và đón nhận mình.

Các thành viên Zero 9 tại sự kiện Soribada.

Zero 9 ra mắt vào tháng 3/2018 với 7 thành viên dưới sự quản lý của diễn viên, ca sĩ, ông bầu Tăng Nhật Tuệ. Từ khi ra mắt đến nay, Zero 9 được gọi là "BTS Việt Nam". Nhờ cách so sánh này, Zero 9 nhanh chóng được biết đến song họ cũng nhận phải không ít chỉ trích từ cộng đồng fan Kpop nói chung và fan BTS ở Việt Nam nói riêng.

Zero 9 còn phải nhận những bình luận tiêu cực từ công chúng về thời trang, vũ đạo, diễn xuất. Họ cho rằng, Zero 9 chỉ "bắt chước" lại các nhóm nhạc nam Kpop. Thậm chí, Zero 9 còn bị cho là "thảm họa" khi ăn mặc, makeup quá lòe loẹt, màu sắc âm nhạc không đặc trưng...

Anh Minh