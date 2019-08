3 nhan sắc được đánh giá cao nhưng 'không làm nên chuyện' ở Miss World Vietnam

Anh Thư, Bích Tuyền, Thanh Khoa có gương mặt khả ái, thân hình đẹp nhưng chỉ vào đến Top 15.

Phạm Thị Anh Thư

Phạm Thị Anh Thư sinh năm 1997, cao 1,75 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng 84-63-91 cm. Cô thuộc nhóm thí sinh có hình thể cân đối nhất. Thành tích của Anh Thư trước khi đến với Miss World Vietnam 2019 là Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016 và quán quân New Face 2017.

Tại Miss World Vietnam 2019, cô lọt vào Top 5 phần thi phụ Người đẹp biển. Trước đêm chung kết, người đẹp được nhận xét là thí sinh tiềm năng. Tuy nhiên chung cuộc cô chỉ dừng chân ở Top 15.

Nhiều người cho rằng việc bị loại sớm của Anh Thư có thể vì những lùm xùm cô vướng phải. Nhan sắc 22 tuổi là một trong ba thí sinh bị đồn mua bán giải, chắc suất vào Top 3 từ khi chung kết chưa diễn ra. Tuy nhiên, thông tin đã được BTC cuộc thi phủ nhận. Bên cạnh đó, chân dài từng thuộc công ty của Vũ Khắc Tiệp còn dính scandal bị phạt thi chui Hoa hậu Phụ nữ Sắc đẹp - Miss Beauty Woman 2017. Đây là cuộc thi Anh Thư đăng quang nhưng không có giấy phép tổ chức.

Phạm Thị Anh Thư - Miss World Việt Nam 2019 Những phần trình diễn của Anh Thư ở Miss World Việt Nam 2019.

Lâm Thị Bích Tuyền

Lâm Thị Bích Tuyền quê An Giang, sinh năm 1999, cao 1,67 m, nặng 50kg, số đo ba vòng 78-61-91. Bích Tuyền từng lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Ở Miss World Vietnam 2019, Bích Tuyền thuộc Top 8 Người đẹp truyền thông.

Việc Bích Tuyền dừng chân ở Top 15 khiến nhiều fan tiếc nuối. Trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, khán giả cho rằng kết quả này là điều bất ngờ với học trò của Võ Hoàng Yến. Dù chỉ có chiều cao 1,67 m, Bích Tuyền ghi điểm về thần thái. Trong những bức ảnh và cả trên sân khấu, người đẹp 20 tuổi đều có lối trình diễn tự tin với làn da nâu khỏe khoắn và nhan sắc quyến rũ.

Cô gái miền Tây còn gây chú ý với câu chuyện bị gia đình ép lấy chồng sớm khi học xong lớp 12. Tuy nhiên cô quyết tâm thi đậu Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, lên Sài Gòn học và đi làm. Đây cũng là thí sinh duy nhất của Miss World Vietnam được Hoa hậu H'Hen Niê dành lời khen trên Facebook. Nhiều khán giả cho rằng, sau khi thất bại ở cuộc thi này, cô nên "phục thù" ở Miss Universe Việt Nam 2019.

Nguyễn Thị Thanh Khoa

Nguyễn Thị Thanh Khoa cao 1,76 m, số đo ba vòng 82-66-90 cm. Cô là thí sinh nhiều tuổi nhất tại Miss World Vietnam 2019 nhưng cũng nhiều kinh nghiệm nhất. Thanh Khoa gây được ấn tượng với đôi mắt một mí nữ tính. Cô lọt vào Top 5 Người đẹp biển và Top 5 phần thi Tài năng. Nhiều người dự đoán Thanh Khoa sẽ đi sâu, ít nhất vào Top 5 chung cuộc nhưng cuối cùng chân dài sinh năm 1994 dừng chân ở Top 15.

Học trò của Hà Anh có bảng thành tích dày đặc trước khi đến với Miss World Việt Nam 2019. Năm 2014, Thanh Khoa tham gia 2 cuộc thi là Elite Model Look và Fashion Asian Award. Ở cuộc thi Elite Model Look, Khoa đoạt giải Best Fashion Face, ở Fashion Asian Face cô vào top Asian Top Fashion Model of the Year. Đầu năm nay, Khoa trở thành Hoa khôi của Miss Hutech 2019.

Cô cũng có câu chuyện truyền cảm hứng khi vượt qua tuổi thơ khó khăn để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Khi bạn bè đồng trang lứa bắt đầu thi lên cấp 3, Thanh Khoa quyết định nghỉ học để đi làm phụ gia đình. Ở tuổi 15, cô làm đủ nghề như cộng tác viên bán hàng mỹ phẩm, pha chế, phục vụ bàn, PG... Sau nhiều năm bỏ học, Thanh Khoa cố gắng trở lại theo học bổ túc và thi đậu vào Đại học Hutech năm 2018.

Việc Thanh Khoa dừng chân sớm ở Miss World Vietnam 2019 còn được phỏng đoán là do tiêu chí "chọn nụ" quen thuộc của nhiều cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam. Top 3 Miss World Vietnam năm nay đều là những gương mặt trẻ trung, mới mẻ, có nhiều cơ hội và thời gian để "mài ngọc".

Phần thi Tài năng của Nguyễn Thị Thanh Khoa - Miss World Việt Nam 2019 Phần thi Tài năng của Thanh Khoa.

Trang Shaelyn