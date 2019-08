5 gợi ý phối đồ đẹp theo phong cách tối giản

Để trông đơn giản mà không hề nhạt nhẽo, thậm chí còn tinh tế và phong cách, bạn có thể tham khảo những chỉ dẫn sau.

1. Gắn bó với items cơ bản

Những món đồ cơ bản như quần jeans, quần âu, sơ mi, blazer... mà cô gái nào cũng có trong tủ đồ sẽ là những quân át chủ bài của phong cách tối giản. Những món đồ này đơn giản, dễ phối đồ lại có thể mặc trong nhiều trường hợp. Items basic tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, thời thượng, chẳng bao giờ lỗi mốt. Với những set đồ cơ bản này, hãy chọn một chiếc túi xách diện cùng làm điểm nhấn nhé.

2. Mặc cả set

Mặc những bộ đồ cả set vừa nhanh gọn, tiện dụng lại không phải đau đầu suy nghĩ phối với cái gì. Những set đồ thiết kế sẵn mang lại sự hài hòa, chỉn chu cho bạn. Blazer với quần âu/ chân váy, sơ mi với chân váy... luôn là những set đồ quen thuộc, dễ mặc, phù hợp trong nhiều trường hợp, từ đi làm hay dự những sự kiện quan trọng bởi vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế.

3. Váy liền

Váy liền là món đồ đã quá quen thuộc với mọi cô gái bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính. Hơn nữa, item này cũng rất tiện lợi, không cầu kỳ và phù hợp với nhiều dáng người. Những chiếc váy liền với thiết kế đơn giản, trang nhã cùng những gam màu nhẹ nhàng như trắng, be, xanh pastel... sẽ phù hợp với phong cách tối giản. Diện thêm cùng một đôi giày bệt hoặc giày cao gót điệu đà và túi xách để set đồ thêm hoàn hảo.

4. Những gam màu đơn sắc, trung tính

Một đặc điểm dễ nhận biết của phong cách tối giản là màu sắc. Trang phục tối giản thường ưa chuộng những gam màu đơn sắc, kinh điển như đen, trắng. Cùng với sự phát triển của thời trang, các fashionista cũng biến tấu, phối thêm từ 2 đến 3 màu, thêm các màu trung tính hoặc màu pastel nhẹ nhàng như be, xanh serenity, hồng thạch anh, xám. Tuy nhiên, các màu sắc luôn phải kết hợp hài hòa, tránh màu mè.

5. Phụ kiện: Ít nhưng chất

Less is more - ít nhưng chất là một nguyên tắc bất di bất dịch của phong cách tối giản. Mặc theo phong cách này, bạn nên hạn chế phụ kiện. Thay vì mang nhiều món làm cho tổng thể thêm rườm rà, bạn nên đầu tư một phụ kiện chất lượng, có thể phối với nhiều bộ đồ. Ví dụ chỉ với một chiếc túi xách tốt, bạn có thể diện cùng nhiều bộ trang phục để làm điểm nhấn. Hay khi diện những chiếc váy liền điệu đà, bạn có thể đeo một đôi khuyên tai dài hay to bản.

Thúy Hậu