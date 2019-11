Bị khán giả Venezuela lấn át, Kiều Loan ứng biến thông minh

Á hậu Kiều Loan và 59 thí sinh vừa có đêm thi bán kết Miss Grand International 2019, diễn ra lúc 21h30 (giờ Hà Nội). Các thí sinh xuất hiện trong trang phục dạ hội và bikini.

Gây khác biệt nhất trong tất cả các thí sinh chọn váy đầm lộng lẫy, Kiều Loan chọn bộ jumpsuit của NTK Đỗ Long. "Bộ này hầu như chưa từng được xuất hiện tại Miss Grand International và các cuộc thi sắc đẹp khác. Nó khá dễ di chuyển", cô chia sẻ.

Kiều Loan trong phần thi dạ hội.

Kiều Loan là thí sinh xuất hiện cuối cùng trong danh sách trình diễn. Cô được xếp sau thí sinh chủ nhà Venezuela. Các khán giả có mặt trực tiếp đã hò reo rất lớn khi thí sinh Venezuela xuất hiện. Trước sự lấn át và áp đảo này, Kiều Loan có cách ứng xử thông minh để không bị lu mờ. Cô không vội vàng giới thiệu ngay mà đợi khi tiếng hò reo của khán giả Venezuela ngớt hẳn rồi mới xướng tên và hô vang hai tiếng Việt Nam.

Bị khán giả Venezuela lấn át, Kiều Loan ứng biến khéo léo Kiều Loan giới thiệu bản thân tại bán kết.

Cô còn tiếp thu góp ý từ các fan beauty tại quê nhà khi gấp hai vạt tà của bộ trang phục, đến khi giới thiệu mới bung ra để khoe trọn vẹn đường cong. Hành động này thể hiện sự mạnh mẽ, phóng khoáng của cô trên sân khấu.

Kiều Loan diễn bikini bán kết Miss Grand International Kiều Loan trình diễn áo tắm trong đêm bán kết.

Tiếp nối là màn trình diễn trang phục áo tắm. Kiều Loan tiếp tục gây ấn tượng với phong cách đan chéo bikini cũng như búi tóc cao và pose dáng cực "gắt". Cô tiếp tục tạo dáng bất ngờ, miệng luôn nở nụ cười tươi. Cú xoay 360 độ cuối là cái kết trọn vẹn cho cả chương trình.

Kiều Loan diễn bikini.

Trước đó, ở phần thi phụ bikini, đại diện Việt Nam may mắn giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng bình chọn Top 10 Best in Swimsuit.

Sau đêm thi, Kiều Loan chia sẻ: "Tôi đã chuẩn bị tinh thần vững vàng để khiến năng lượng trong mình không bị chìm xuống sau khi nghe tiếng cổ vũ cho đại diện Venezuela đi trước. Cảm xúc đứng trên sân khấu của một cuộc thi quốc tế khiến tôi vừa hồi hộp, lại vừa háo hức. Đêm nay mặc dù không có bạn bè, người thân ở dưới khán đài gọi tên như khoảnh khắc từng có ở cuộc thi trong nước nhưng tôi biết ở Việt Nam mọi người vẫn luôn quan tâm và theo dõi mình. Đó chính là động lực cho Loan phải cố gắng hết mình trong đêm bán kết vừa qua và cho đêm chung kết sắp tới".

Nguyễn Hà Kiều Loan (Quảng Nam), sinh năm 2000, số đo 3 vòng 80-61-95cm, là sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Cô đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019 hồi đầu tháng 8 và được cử đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Thế giới) được Global Beauties xếp hạng là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Cuộc thi năm nay tổ chức tại Venezuela với 60 thí sinh. Đêm chung kết sẽ diễn ra sáng ngày 26/10 (theo giờ Hà Nội).