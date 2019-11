Chiếc áo VRCT sốt từ dàn sao đến cộng đồng thời trang

Phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm của thương hiệu adidas Áo khoác VRCT ra đời đánh dấu 70 năm thành lập của adidas. Đây quả là món quà nức lòng cho các fan của nhà 3 sọc. Được thiết kế với độ ôm vừa, tay áo định hình cùng chất liệu đan 2 lớp mềm mại, phần vai áo dệt bằng lớp vải nhẹ và co giãn, VRCT mang tới sự thoải mái, tự do khi vận động. Mỗi sản phẩm của adidas đáp ứng nhu cầu chuyên biệt mà mang đến những thông điệp ý nghĩa. Với slogan "We represent", bạn có thể thỏa sức lựa chọn ngôn ngữ thể hiện đúng nhất câu chuyện của mình trên logo của VRCT. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website hoặc theo dõi Fanpage chính thức của adidas Việt Nam.