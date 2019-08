Diện giày Ozweego giành cơ hội một năm dùng giày adidas miễn phí

"Who are you in the 1990's world" là cuộc thi được phối hợp tổ chức bởi adidas Việt Nam và Thần Kinh Giày - cộng đồng giày sneakers lớn nhất Việt Nam. Để tham gia cuộc thi, bạn hãy mua ngay một đôi Ozweego, tận dụng tài năng phối đồ của bản thân để chọn ra một set đồ vừa phù hợp với Ozeweego, vừa mang hơi thở thời trang của giới trẻ thập niên 90. "Biến hình" thành một fashionista rồi thì phải làm gì? Chụp ngay vài bức ảnh ngầu thật ngầu, chọn một tấm ưng ý nhất đăng vào Facebook Group của cộng đồng Thần Kinh Giày chia sẻ với các anh chị em sneakerheads. Thực hiện thêm một vài bước như hướng dẫn là bạn đã có cơ hội sở hữu giải thưởng một năm sử dụng giày adidas Originals miễn phí.