Hình thể bị chê 'xập xệ' của thí sinh Nam vương Thế giới

Man of The World 2019 diễn ra tại Philippines từ ngày 2 đến 12/7, quy tụ hơn 30 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Là một trong bốn cuộc thi nhan sắc dành cho nam được quan tâm nhất thế giới nhưng chất lượng thí sinh tham gia Man of The World năm nay không được đánh giá cao. Bên cạnh dung mạo nhạt nhòa, nhiều thí sinh lộ rõ nhược điểm cơ thể. Trong phần thi chụp hình cùng đồ bơi, thí sinh Nam Phi lộ thân hình gầy gò cùng gương mặt kém thu hút.