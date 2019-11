Những outfit 'kém sang' của Jennie (Black Pink)

Tại Paris Fashion Week vừa qua, Jennie khiến nhiều tín đồ thời trang thất vọng khi xuất hiện với trang phục có phần kém sang so với thường lệ. Nữ idol lựa chọn set đồ thuộc BST Chanel Cruise 2020 gồm crop top hai dây thắt nơ, quần jeans và áo khoác. Nhiều người cho rằng outfit này không phù hợp với làn da ngăm của "biểu tượng sang chảnh". Trang phục của Jennie có chi tiết nơ xộc xệch, thiếu cứng cáp so với bản gốc, kèm theo đó là phần đá đính giữa ngực bị thay bằng bông hoa vải. Nhiều người so sánh bộ đồ của Jennie so với bản gốc trông như thực tế của... mua hàng qua mạng.