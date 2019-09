Style đời thường của idol có 'khí chất thời trang' nhất Kpop

Kim Do Yeon nổi tiếng khi tham gia show Produce 101 mùa đầu tiên. Cô nàng debut cùng I.O.I và sau đó hoạt động trong nhóm Weki Meki. Nữ idol sinh năm 1999 sở hữu nét đẹp lạ, cặp môi cong gợi cảm. Do Yeon thường xuyên được mời chụp ảnh cho các tạp chí thời trang nổi tiếng và là gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thời trang. Năm 2018, tạp chí Vogue chọn Kim Do Yeon là một trong 10 ngôi sao châu Á có sức ảnh hưởng đến thời trang.