Sulli phủ kín đồ hiệu khi xuất hiện chớp nhoáng trong 'Hotel Del Luna'

Sự xuất hiện của Sulli trong tập 10 Hotel Del Luna khiến khán giả bất ngờ và thích thú. Phim truyền hình mới nhất mà cô tham gia là To the beautiful you năm 2012. Phải đến 7 năm Sulli mới chịu quay lại màn ảnh nhỏ theo lời mời từ cô bạn thân thiết IU.