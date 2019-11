Back to Ione

4 chiêu để có ảnh selfie 'long lanh' như các sao

Nếu thuộc hội 'chụp ngược chụp xuôi vẫn không thấy đẹp', đây là những cách bạn nên áp dụng.

2. Chọn góc chụp hợp mặt

Một trong những lý do khiến bức ảnh selfie của bạn không đẹp như người ta là vì góc chụp "dìm" nhan sắc. Thông thường, góc mặt 3/4 sẽ giúp gương mặt trông thon gọn hơn cả, đôi mắt sát lại, sống mũi cao hơn. Đây cũng là lý do các sao chuộng chụp selfie nghiêng nửa mặt hơn hẳn thẳng mặt. Với những nàng có mặt kém thon gọn, góc chụp từ trên xuống sẽ tạo cảm giác mắt to, cằm nhỏ hơn. Nếu có đôi môi đẹp, đừng ngại chụp từ dưới lên, bức ảnh lúc đó trông sẽ rất tự nhiên.

Muốn tìm ra góc mặt hợp nhất với mình, cách tốt nhất là thử chụp thật nhiều góc khác nhau nhé. Đừng quên cách liếc mắt, giao tiếp mắt với ống kính hay độ hé mở của môi cũng ảnh hưởng rất nhiều đến bức ảnh selfie.