Liz Kim Cương tư vấn cách chọn son đúng điệu

Hướng dẫn mua hàng: Bước 1: Vào link mua hàng trên các video đánh giá sản phẩm: channels.vlive.tv/ABAA71/home Bước 2: Đăng nhập thông tin cá nhân Bước 3: Thực hiện mua hàng theo hướng dẫn Thời gian diễn ra sự kiện: 12h ngày 14/10: Son Bbia giảm 43,8%, Xem tại www.vlive.tv/video/154989 12h ngày 15/10: Luna Long Lasting Tip Concealer giảm 33,9%. Xem tại www.vlive.tv/video/155070 12h ngày 16/10: Kem chống nắng Make P:rem giảm 30% 12h ngày 17/10: Son rom&nd Zero Velvet Tint giảm 50.4% 12h ngày 18/10: Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop giảm 25% 12h ngày 19/10: Xịt tóc Grafen Volume Powder Fixer giảm 50% 12h ngày 20/10: Tinh chất Some By Mi Truecica Miracle Repair giảm 52.9% Deal giảm giá mỗi ngày sẽ đóng sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi mở bán. Cài đặt ứng dụng giải trí toàn cầu VLIVE, dành cho iOS, Android, PC và smart TV.