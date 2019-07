Những món mỹ phẩm xinh yêu, giá mềm Red Velvet dùng trong MV mới

Seul Gi vẫn gây ấn tượng với lối trang điểm cá tính, sắc sảo. Cô nàng chọn phấn mắt màu bơ đậu phộng Peanut Butter giá 300k của VDL và nhấn nhá thêm đường kẻ mắt màu xanh nổi bật Aquamatic I-22 Iridescent Blue của Make Up For Ever. Thay vì chọn màu má đơn sắc như đồng đội thì Seul Gi lại phá cách khi phối 2 màu là hồng nhạt Mono Pink, hồng nude Nude Peach của 3CE với màu son Lip Motion Lipstick MBR02 giá 360k.