Ưu đãi làm đẹp tháng 10

Ngày làm đẹp Guardian - Beauty Days tại Guardian

Guardian là chuỗi cửa hàng bán lẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp thuộc Tập đoàn Dairy Farm.

Từ 26/9, Gardian đã đưa ra chương trình giảm giá đến 50% cho các tín đồ làm đẹp với hơn 800 sản phẩm từ 22 thương hiệu nổi tiếng như Loreal, Maybelline, Lilybyred, Silky Girl, City Color... Ngoài ra, khách hàng còn được tặng kèm 1.000 món quà dễ thương khi tham quan, mua sắm.

Quà tặng từ The Face Shop

The Face Shop là một trong những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng từ Hàn Quốc.

Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, The Face Shop triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho các chị em. Theo đó, khi mua sắm tại bất kỳ cửa hàng nào của hệ thống, bạn sẽ được tặng những món quà như DR. Belmuer Clarifying 3-Step Kit, Yehwadam Special Kit, The Therapy First Serum 50ml...

Watson giảm giá đến 50%

Là chương trình khuyến mãi thường niên của hệ thống Watsons trên toàn thế giới, Watson tung ra hàng trăm ưu đãi với đa dạng sản phẩm, từ chăm sóc cá nhân, dưỡng da, dược mỹ phẩm, đồ trang điểm...

Hòa cùng không khí ngày của các chị em, hệ thống mỹ phẩm Watsons gửi tặng các bạn 1010 deal làm đẹp từ các thương hiệu Vichy, La Roche-Posay Vietnam, Huxley Việt Nam, Black Rouge Vietnam, Klairs Việt Nam... Xem chi tiết tại website watsons.vn và ứng dụng Watsons VN.

Khuyến mãi đến 50% từ VGS Shop

Thấu hiểu nhu cầu mua sắm các mặt hàng như thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, làm quà tặng đều tăng cao dịp 20/10, VGS Shop tổ chức chương trình "Mừng ngày của nàng - Sale rộn ràng" với hàng loạt ưu đãi.

VGS Shop là kênh mua sắm trên truyền hình ở Việt Nam từ năm 2012.

Từ nay đến 20/10, khách hàng có cơ hội mua hàng ở VGS Shop với giá ưu đãi đến 50% cho tất cả các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, thực phẩm chức năng. Ngoài ra những bạn nhanh tay sẽ có cơ hội nắm trong tay các sản phẩm cao cấp đến từ những thương hiệu hàng đầu như Maybelline, L’ocean, Sobaek, Julius... với giá chỉ còn một nửa giá so với ngày thường.

Ngoài ra, từ nay đến 31/10, khách hàng có tổng giá trị đơn hàng trong tháng đạt từ 2 triệu đồng còn có cơ hội nhận quà tặng là một chiếc mền nỉ cao cấp 1m6.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ cải tiến hàng ngày, VGS cam kết đem những sản phẩm uy tín chất lượng cho người dùng với giá cả cạnh tranh.

An Nhiên