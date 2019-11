Mai Giang mặc áo dài cách điệu

Ê-kíp sử dụng hai diễn viên vào vai diễn viên múa ballet Lady MacBeth và người tình của cô. Câu chuyện của cả hai đã làm nên những vũ điệu say đắm lòng người và là nguồn cảm hứng để NTK La Phạm sáng tạo nên bộ sưu tập này. Bộ sưu tập 'Sleep no more' sẽ được trình diễn trong show cùng tên của nhà thiết kế diễn ra vào 16/11.