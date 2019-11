Michelle Phan ví von thú vị về lối 'mặc áo dài không quần'

Việc ca sĩ người Mỹ Kacey Musgraves lên sân khấu biểu diễn hôm 12/10 với trang phục áo dài nhưng thiếu quần gây nên tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều khán giả Việt Nam phẫn nộ với cách mặc dung tục, phản cảm của ngôi sao từng 6 lần đoạt giải Grammy.

Mới đây, Michelle Phan cũng lên tiếng về vấn đề này. Youtuber người Mỹ gốc Việt thẳng thắn cho rằng bộ trang phục của Kacey Musgraves trông rất "kinh khủng". Cô viết: "Mặc áo dài rất đẹp, chỉ có điều đừng quên mặc quần". Người đẹp còn hóm hỉnh: "Nhìn bộ đồ này, tôi thấy tổ tiên như đang kêu cứu vậy".

Michelle Phan.

Chia sẻ của Michelle Phan tạo nên luồng ý kiến trái chiều.

Khi nhận được câu hỏi: "Nếu không phải cô ấy, mà là một người châu Á mặc áo dài theo cách như vậy, liệu chị có thấy có vấn đề nữa không?", Michelle Phan trả lời: "Tôi không quan tâm bạn là người châu Á, người da trắng hay thậm chí là kỳ lân đi nữa, đã mặc áo dài là phải có quần". Trước ý kiến cho rằng mọi người có quyền tự do ăn mặc, Kacey Musgraves cũng không làm hại ai khi mặc áo dài theo cách "thiếu vải", Michelle Phan đáp trả: "Tôi muốn mù mắt luôn đó. Điều tôi muốn nói ở đây là nhận thức. Hãy tưởng tượng văn hóa truyền thống của quê hương bạn bị thiếu tôn trọng. Vì cô ấy là một biểu tượng, có sức ảnh hưởng, rất nhiều người sẽ nghĩ rằng mặc như cô ấy mới là mốt. Mọi người có quyền tự do ăn mặc, thì tôi cũng có quyền tự do lên tiếng".

"Phù thủy trang điểm" còn đăng tải bức hình ví von mặc áo dài không quần chẳng khác gì mặc suit mà chỉ có mỗi áo.

So sánh thú vị của Michelle Phan về việc mặc áo dài không quần.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng Michelle Phan đang phản ứng quá đà với sự việc, nhiều khán giả Việt Nam ủng hộ cách Michelle Phan đứng ra để bảo vệ văn hóa truyền thống của quê hương.

Michelle Phan (tên Việt Nam: Tuyết Băng) sinh năm 1987, là chuyên gia trang điểm người Mỹ gốc Việt. Cô sở hữu kênh YouTube số một về làm đẹp với gần 9 triệu người đăng ký, mang về 1 tỷ view tính đến hiện tại. Trên Instagram, cô có hơn 2 triệu người theo dõi. Cô thường được biết đến với nickname "nữ hoàng makeup" hay "phù thủy trang điểm".

Michelle Phan đã nhận được giải thưởng "ngôi sao mới" của Women's Wear Daily Biz năm 2010. Tạp chí Marie Claire của Mỹ cũng đánh giá cô là Nhân vật đáng chú ý dưới tuổi 30. Ngoài ra, Michelle còn là trợ lý trang điểm của những show thời trang như Chris Benz và Michael Kors và là gương mặt đại diện của Lancôme. Cô còn sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm riêng có tên Em Cosmetics lấy cảm hứng từ cách gọi trìu mến trong tiếng Việt.