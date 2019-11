Diễm My mặc hàng hiệu dạo phố Paris

Nữ diễn viên giấu đường cong trong chiếc váy đen dáng rộng trẻ trung. Diễm My phối bộ cánh cùng chiếc kính được sản xuất giới hạn 50 chiếc trên toàn thế giới. Kính của Diễm My, đánh số thứ tự 29, được nữ diễn viên mua tại Mỹ. Đi kèm bộ trang phục là vòng cổ của Chanel và chiếc túi Kelly Hemres được Diễm My mua tại Pháp.