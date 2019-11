Thiết kế quốc phục của Kiều Loan - H'Hen Niê có chung ý tưởng

Hai thiết kế được làm ra để các Hoa hậu, Á hậu lựa chọn trở thành quốc phục tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế. Hai NTK đều chọn hình ảnh chùa Cầu (Hội An) làm ý tưởng, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Hai thiết kế dành cho Kiều Loan (trái) và H'Hen Niê có sự đồng điệu về ý tưởng.

Trang phục dân tộc tại Miss Grand International 2019 của Kiều Loan có tên gọi Huyền Đăng Hội do NTK Tín Thái đảm nhận. Thiết kế này lấy cảm hứng từ biểu tượng chùa Cầu và đêm Hội An huyền diệu. Trang phục chọn sắc đỏ làm tông màu chủ đạo, được đính kết bằng pha lê tạo hiệu ứng bắt sáng. Đặc biệt, hơn 2.000 bóng đèn led được đính vào thân áo, nhằm tái dựng hình ảnh Hội An về đêm lung linh, huyền ảo.

Thiết kế của Nguyễn Đình Thuận có tên Phố cổ - từng được BGK cuộc thi tìm kiếm quốc phục cho H'Hen Niê ở Hoa hậu hoàn vũ 2018 đánh giá cao. Thiết kế này lọt vào top 6 chung cuộc. Nguyễn Đình Thuận cũng chọn cảm hứng Hội An và hình ảnh chùa Cầu để thể hiện trên bộ trang phục. Phố cổ sử dụng màu đen chủ đạo, nhấn mạnh không gian về đêm ở Hội An. Những chiếc đèn lồng gắn trên chiếc mấn là điểm nhấn.

Chi tiết mấn ở hai bộ trang phục đều chọn hình ảnh chùa Cầu, được xi mạ ánh vàng phần khung. Về tổng thể, cả hai đều khá cồng kềnh.

Trước sự tương đồng này, phía Kiều Loan khẳng định: "Bộ trang phục dân tộc của NTK Tín Thái được lấy ý tưởng từ quê hương của Kiều Loan - Quảng Nam. Điểm nhấn là phần mấn được tạo hình chùa Cầu. Thiết kế này được nhà thiết kế bàn bạc, thảo luận kỹ càng với ban tổ chức rồi mới quyết định thực hiện để trở thành trang phục dân tộc cho Kiều Loan".

Kiều Loan nói, chùa Cầu là di tích lịch sử, là biểu tượng của Hội An, là niềm tự hào của mọi người dân xứ Quảng. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quảng Nam, cô muốn chọn danh lam này để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Hai bộ trang phục có chung cảm hứng nhưng vẫn có sự khác biệt. NTK Tín Thái cho biết phần thân trên ở trang phục của Kiều Loan được cách điệu dựa theo hình ảnh chiếc áo dài. Đôi giày Kiều Loan sử dụng lấy cảm hứng pha trộn giữa đôi hài chốn cung triều thời Nguyễn và phom dáng giày cổ cao phương Tây.

Phía trên chiếc mấn là biểu tượng chùa Cầu được cách điệu ý nhị với đôi linh thần thú (Thần Khỉ và Thần Chó). Thực tế, ở hai đầu của chùa Cầu có hình ảnh của Thần Hầu và Linh Cẩu. Đây là những linh vật được cho là "trấn yểm", bảo vệ sự an lành cho người dân phố Hội. Sự xuất hiện của đôi linh thần thú cũng mô phỏng năm động thổ (năm Thân) và năm hoàn thiện (năm Tuất) công trình kiến trúc độc đáo này.