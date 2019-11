Thúy An diện bikini xuất hiện trên trang chủ Miss Intercontinental

Trong trang phục bikini khoe làn da nâu và thần thái, Thúy An gây chú ý trên trang chủ Miss Intercontinental. Chọn cách make up kiểu Tây, Thúy An rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", trở nên sexy hơn. Ngoài hình ảnh, thông tin của Thúy An cũng được cập nhật đầy đủ.

Để có vóc dáng quyến rũ này, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 đã có khoảng thời gian tập luyện, chuẩn bị khá dài.

Hình ảnh của Thúy An trên trang chủ Miss Intercontinental.

Còn khoảng gần một tháng nữa sẽ lên đường dự thi, Thúy An đang gấp rút chuẩn bị trang phục, rèn luyện thêm về kỹ năng catwalk, ngoại ngữ... Cô cho hay đã sẵn sàng để có thể mang về niềm tự hào cho dân tộc, đưa hình ảnh Việt Nam đến nhiều hơn với bạn bè quốc tế.

Ngày 4/12, Thúy An sẽ lên đường tới New Dehi, Ấn Độ để tham dự Miss Intercontinental 2019.

Sắc vóc gợi cảm của Thúy An.

Thúy An sinh năm 1997, đến từ Kiên Giang, cao 1,68m, số đo 3 vòng 85-60-89 cm. Cô hiện là sinh viên ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH). Trước khi giành ngôi Á hậu tại Hoa hậu Việt Nam, người đẹp từng đạt danh hiệu Miss thân thiện cuộc thi Miss Hutech 2017. Thúy An từng được cử tham dự Miss International 2018 nhưng do sức khỏe không tốt nên cô rút lui.

Miss Intercontinental ra đời vào năm 1971 nhưng phải đến năm 1973 cuộc thi mới diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp đến tại Mỹ. Tính đến nay, cuộc thi đã trải qua 47 lần tổ chức, trở thành cuộc thi nhan sắc quốc tế có thâm niên nhiều thứ tư, sau Miss World, Miss Universe và Miss International.