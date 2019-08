Đừng trở thành một cô nàng 'bánh bèo vô dụng'

Coi trọng nhan sắc

Đối với con gái, nhan sắc chính là điều không thể thiếu nhưng chúng không phải là thứ quan trọng nhất. Ngoài nhan sắc, hội con gái nên hiểu biết và có tấm lòng nhân hậu.

Trong cuộc đời này không phải có sắc đẹp là có mọi thứ, bạn phải là người độc lập, tự tin và giành được sự tin yêu, tín nhiệm từ mọi người xung quanh thay vì chỉ chăm chú vào các mẹo làm đẹp, những bộ quần áo mới.

Thiếu tự lập

Dù là con gái bạn vẫn cần phải có sự tự tin, tính quyết đoán và tự lập thay vì luôn ỉ lại vào một ai đó. Không biết thì phải học, đã học phải làm cho thành thạo, bởi trước khi người ấy xuất hiện bạn vẫn phải tự làm mọi thứ. Hãy mạnh mẽ và đừng dựa dẫm vào ai đó.

Thêm vào đó, sự tự lập của bản thân cũng chính là điểm thu hút bạn với người ấy.

Luôn sợ sệt mọi thứ

"Anh ơi em sợ con gián; Anh ơi em mệt quá...", mọi lời nói, hành động cho đến tác phong của bạn không nhất thiết phải thể hiện sự yếu đuối của bản thân. Những người xung quanh có thể giúp bạn một, hai lần nhưng về lâu dài, những lời nói của bạn sẽ khiến người nghe bị... dị ứng.

Đừng nghĩ "kiếm được đại gia" để có người nuôi

Cuộc sống của con gái hay con trai vẫn là do họ quyết định. Việc kiếm được số tiền do chính mình làm ra sẽ quý hơn rất nhiều so với việc bạn dựa dẫm vào một ai đó.

Trong xã hội hiện đại kiếm được đồng tiền không hề đơn giản, vậy nên khi chi tiền mua một món đồ cho ai đó, mọi người đều có sự tính toán nhất định. Câu nói: "Không ai cho không ai cái gì chưa bao giờ sai!"

Đừng than phiền bởi chẳng ai quan tâm đến bạn

Hội bánh bèo thường không được lòng mọi người bởi bản tính hay than phiền, luôn kêu ca về mọi thứ xung quanh, tuy nhiên những người xung quanh sẽ chẳng quan tâm đến bạn đang nghĩ gì, họ chỉ thấy bạn thật đáng thương và phiền phức.

Chỉ có bố mẹ và gia đình mới có thể đồng cảm với bạn còn những người ngoài, họ chỉ coi đó là một câu chuyện để đi nói chuyện với những người khác.

Mạnh mẽ lên vì không ai bảo vệ được bạn

Bạn nghĩ khi bản thân bị tổn thương, yếu đuối sẽ có người xuất hiện để bảo vệ, để che chở cho bạn? Nhưng trên thực tế đó là điều không thể xảy ra. Nếu không tự biết yêu bản thân mình, không biết tự chữa lành những vết thương, bạn vẫn là người chịu nhiều tổn thương và đừng để nói mình là "bánh bèo vô dụng".

Minh Phương