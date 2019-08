Lỡ thích người nhiều tuổi, phải làm sao?

Mình là nữ, 18 tuổi, đang là sinh viên năm nhất tại Hà Nội. Một lần tình cờ khi đi ôtô về quê mình đã gặp được anh, một người đàn ông có vẻ ngoài... tuyệt mỹ mà nói đúng hơn là không góc chết.

May mắn nhất là mình được ngồi cạnh anh và "thưởng thức nhan sắc gây thương nhớ" đó. Gặp lần đầu mình nghĩ thật may mắn khi được ngồi cạnh trai đẹp. Nhưng không biết có phải do quá có duyên không mà mình gặp anh đến 3 - 4 lần nữa ở những lần về quê sau. Lúc nhìn anh, mình vẫn cố tỏ ra không quen nhưng trong lòng thì xao xuyến, rối loạn.

Khi anh nở nụ cười hướng về phía mình, mình cũng giả vờ nửa nhớ nửa quên (chứ đầu mình nhớ từng chi tiết một). Trong suốt chuyến đi mình và anh nói chuyện với nhau. Thật trùng hợp khi cả hai đều có những sở thích, những mối quan tâm giống hệt nhau. Xe dừng đến bến, bọn mình trao đổi số điện thoại và Facebook. Xuống xe rồi mình phát hiện chưa hỏi anh bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn anh trẻ như vậy chắc chỉ hai mấy thôi.

Từ dạo đó chúng mình nói chuyện với nhau nhiều hơn và rồi mình phát hiện anh năm nay đã 35 tuổi, chưa lập gia đình vì anh mới đi du học về. Lúc nghe anh nói mình cũng hơi sốc bởi anh hơn mình tận 17 tuổi - khoảng cách ấy có phải là quá lớn?

Nhưng chẳng hiểu sao mình dần bị anh thu hút bởi cách nói chuyện duyên, tâm lý lại hài hước... Cứ thế khi anh tỏ tình mình đã đồng ý. Khi kể với đứa bạn thân. Nó nói mình phải cẩn thận không sẽ bị anh ta lừa, rằng anh ta có khi đã có con riêng... và nhiều hơn thế.

Rồi bố mẹ mình phát hiện, mẹ mình phản đối gay gắt chuyện tình này dù bản thân mình thấy chẳng sao, chỉ cần anh biết quan tâm và thành thật với mình.

Mình cũng từng đọc rất nhiều trường hợp vợ chồng còn cách nhau cả mấy chục tuổi nhưng vẫn sống hạnh phúc. Nhưng nhiều khi nghe ba mẹ phân tích mình cũng cảm thấy đúng.

Vậy giờ mình phải làm sao? Mình mong nhận được lời khuyên từ mọi người để có thể xử lý dứt điểm chuyện này.

N.P

