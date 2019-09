Sao thái độ của con trai thay đổi nhanh thế?

Em mới quen một bạn nam sau lần đi chơi chung với nhóm bạn. Trước khi ra về bạn ấy xin số điện thoại của em, nói chuyện thường xuyên, sau đó bạn ấy rủ em đi chơi, đi ăn, xem phim...

Cả hai đi chơi với nhau cũng được hơn 2 tháng. Thường thì một tuần sẽ hẹn nhau đi chơi 1 lần, tuần nào nhiều lắm thì 3 buổi.

Khi đi chơi cùng nhau, cả em và bạn ấy đều rất vui vẻ, thoải mái. Bạn ấy luôn tỏ ra quan tâm, ga lăng, chi trả mọi thứ. Em mới tranh trả được 2 - 3 lần thôi, thậm chí đến lúc đi ăn cũng sắp bát đũa cho em. Những ngày quan trọng cũng thường xuyên tặng quà, đi chơi xa về cũng mua quà cho em.

Lúc đi chơi thì vui là vậy nhưng chuyện nhắn tin lại rất... đáng ghét!

Đáng lẽ giai đoạn tán tỉnh phải là thời gian con gái được "làm giá" cao nhất, vậy mà bạn ấy toàn chơi trò "ăn miếng trả miếng". Em trả lời tin nhắn nhanh hay chậm thì bạn ấy cũng vậy, có đôi khi lại "đã xem" nhưng không trả lời. Nhưng em là CON GÁI mà, chảnh một chút, trả lời tin lâu chút có sao, vậy mà bạn ấy lại như vậy.

Đỉnh điểm là ngày hôm qua, em nhắn tin buổi tối tầm 10h mà tận 2h chiều ngày hôm sau bạn ấy mới trả lời. Đó chỉ là tin nhắn vu vơ chứ không có gì cần suy nghĩ kỹ để trả lời đâu, trong khi Facebook của cậu ấy vẫn hoạt động. Từ lúc đó em đã định cắt đứt liên hệ để tìm hiểu một anh lớn hơn em tầm 5 - 6 tuổi gì đó. Thế nhưng lúc đó bạn ấy lại nhắn tin, quan tâm làm em đổi ý.

Em cảm thấy cả hai đứa đều quá trẻ con, cùng với đó là cái tôi quá cao. Có lần cậu ấy nói: "Bây giờ mới 20 tuổi, tầm 2,3 năm nữa mới xác định yêu đương nghiêm túc". Nghe xong câu nói đó, em thực sự rất buồn.

Em thừa nhận là chính mình chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi (ít nhất là ở giai đoạn đầu). Em không biết là do em quá đòi hỏi hay do bạn ấy quá trẻ con, do tình cảm chưa đủ sâu sắc nên mới như vậy.

Giờ em nên làm như thế nào? Có nên quyết tâm chấm dứt để làm bạn bè bình thường thôi, rồi đi với một người khác trưởng thành hơn không ạ?

Lan Chi

Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.