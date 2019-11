Vì sao giữa mùa hè, bạn vẫn cần một tấm chăn khi ngủ?

Tuyến giáp hoạt động kém: Suy giáp là tình trạng tuyến giáp không sản xuất đủ các hormone và dẫn đến tình trạng cơ thể nhiễm lạnh. Các hormone tuyến giáp giúp điều chỉnh sự trao đổi chất, điều hòa cơ thể. Tuyến giáp hoạt động kém hiệu quả khiến bạn luôn cảm lạnh mọi lúc.

Cơ thể không uống đủ nước: Nước giúp cơ thể tăng sự trao đổi chất, tạo năng lượng và nhiệt. Nếu mất nước cơ thể dễ bị thiếu năng lượng giúp làm ấm cơ thể. Bạn cần phải uống đủ nước và ăn thêm hoa quả.

Thiếu máu: Thiếu máu là một trong những nguyên nhân khiến bạn luôn bị lạnh ở tay và chân. Cơ thể không đủ máu, không cung cấp đủ oxy cho các cơ quan và các mô. Thiếu máu là do thiếu sắt trong thời gian mang thai, kinh nguyệt, mất máu hoặc do hấp thu chất sắt kém. Các triệu chứng thiếu máu bao gồm: da nhợt nhạt, tăng nhịp tim, mệt mỏi, đau đầu.

Ngủ không đủ giấc: Ngủ đủ giấc là điều quan trọng để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Nếu bạn run rẩy vì lạnh, có thể bạn đang bị thiếu ngủ.

Thiếu ngủ khiến cơ thể bị giảm nhiệt, bạn cần sắp xếp thời gian sinh hoạt khoa học.

Cơ thể quá gầy: Khi bạn bị thiếu cân, cơ thể không hấp thụ đủ chất cũng là nguyên nhân dễ bị nhiễm lạnh. Giảm cân và cắt giảm lượng calo có thể phá vỡ sự trao đổi chất - nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Vì vậy hãy thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học.

Máu lưu thông kém: Thiếu máu, máu lưu thông kém là nguyên nhân chính khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh.

Nếu bạn đang chờ lịch hẹn đến khám của bác sĩ, hãy làm ấm cơ thể bằng một số cách sau đây:

- Giữ nhiệt cơ thể bằng cách mặc quần áo nhiều lớp.

- Uống nhiều nước ấm như trà và sô cô la nóng.

- Không nên dành nhiều thời gian ngoài trời khi thời tiết lạnh cho đến khi bạn biết tại sao cơ thể dễ nổi da gà.

Bạn có biết: Con gái thường lạnh hơn con trai?

Các nghiên cứu chỉ ra con gái thường lạnh hơn con trai. Theo đó, nhiệt độ phòng khiến nữ giới cảm thấy thoải mái là 77 độ F (25 độ C) trong khi nam giới là 71,6 độ F (22 độ C). Nguyên nhân là do lượng estrogen trong nội tiết tố nữ có thể làm giảm lưu lượng máu đến mao mạch - nguyên nhân khiến nữ giới có tỷ lệ trao đổi chất thấp hơn nam giới.

N.P (Theo Brightside)