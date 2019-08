Trong phần đầu màn trình diễn 'Navillera' tại Golden Disk Awards tối 13/1, trưởng nhóm G-Friend không may bị trẹo chân suýt ngã khi nhảy. Dù vậy So Won vẫn hoàn thành màn biểu diễn một cách chuyên nghiệp. Nhiều fan xem clip ghi lại cảnh So Won đi khập khiễng, được Yuju đỡ về chỗ ngồi mới biết cô bị chấn thương.