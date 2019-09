Tượng Nữ thần Tự do của Mỹ tượng trưng cho sự tự do, dân chủ và bãi bỏ chế độ nô lệ của nước Mỹ. Đó cũng là lý do người ta đã cho tạc dưới chân bước tượng hình ảnh sợi xích đứt đôi, thể hiện sự thoát khỏi gông cùm, xiềng xích.