Vốn được xếp vào nhóm các mỹ nữ sở hữu gương mặt đẹp tự nhiên, nên Tuyết Ngọc và Đinh Ngọc Diệp thường xuyên không trang điểm hoặc make up nhẹ nhàng khi dạo phố. Cặp bạn thân vừa rủ người đẹp Quách An An đi du lịch ở đảo quốc Singapore.