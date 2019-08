YouTube Rewind được xem là video mashup 'truyền thống' của YouTube tổng hợp những sự kiện, trào lưu, ca khúc hot trong năm. Video năm nay được thực hiện với sự góp mặt của hàng loạt YouTuber nổi tiếng, ghi hình ở hơn 18 quốc gia khác nhau. Video điểm mặt hàng loạt trào lưu hot như Pokemon Go, ném chai nước, thử thách ma nơ canh, apple pen... Các ca khúc hot của năm được nhắc đến: Famous (Kanye West), This Is What You Came For (Calvin Harris ft. Rihanna)...