Tập đoàn Công nghệ Việt Hàn đã được Công ty DaeNam Tech Co., Ltd của Hàn Quốc chuyển giao công nghệ từ ứng dụng trong các nhà hàng, khách sạn, trường học, nhà máy an toàn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.