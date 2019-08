Hot girl tìm kiếm cơ hội tại sân chơi 'Vietnam idol 2016' bằng ca khúc 'Fly me to the moon' trong tập 1 vừa lên sóng tối 27/5. Giám khảo Thu Minh không ấn tượng với giọng hát và nhận xét Mờ Naive xử lý còn non nớt. Tuy nhiên, nữ giám khảo vẫn đồng ý với Quang Dũng, Bằng Kiều cho cô nàng một cơ hội vào vòng trong.