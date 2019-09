Sở hữu nét đẹp ấn tượng cùng phong cách tự tin, ngoại ngữ tốt, Hoàng My được kỳ vọng tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011. Trong bộ ảnh mới, Á hậu diện các thiết kế mềm mại và gợi cảm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Chuyên gia Phước Lợi hỗ trợ phần trang điểm của người đẹp.>> Vũ Hoàng My thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 >> Á hậu Hoàng My đọ sắc cùng đàn chị >> Hoàng My khoe 3 vòng cân đối