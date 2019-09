'Em cũng hơi ưng ý với phần thu nhưng có một chỗ phát âm chưa chuẩn và nối âm chưa chính xác. Trong số những bài hát tiếng Anh em thuộc, 'My Heart Will Go On' là bài em thích nhất', cậu bạn Vũ Song Vũ chia sẻ sau khi bản cover ca khúc nổi tiếng của Titanic gây 'sốt' trên mạng.>> Cậu bé Việt gây xôn xao với 'My Heart Will Go On'