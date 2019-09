Trong tập Weekly Idol phát sóng ngày 1/2, nhóm nữ Momoland đụng độ 2 nhóm nam Pentagon và Victon trong màn thi nhảy cover. Các tân binh đều tỏ ra rất quen thuộc vũ đạo của Mr. Chu (A Pink), Boombayah (Black Pink), TT (Twice), Very very very (I.O.I), Monster (EXO), Blood, Sweat & Tears (BTS) và Pick Me (I.O.I). Byung Chan (Victon) nổi bật nhất nhờ nhảy rất cuồng nhiệt các bài của nhóm nữ.