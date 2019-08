Trong tập mới nhất của WeekyIdol, Big Bang thực hiện thử thách nhảy ngẫu nhiên những ca khúc của mình. Từ Last Dance, Fixx It... đến Haru Haru, Last Farewell... đều được 5 chàng trai tái hiện. Trái với vẻ ngoài cool ngầu trên sân khấu, Big Bang hoàn toàn 'trống rỗng' khi bất ngờ nghe, nhảy theo giai điệu các bài hát. Thậm chí khi phát 'Blue', biểu cảm 'Đây là đâu, tôi là ai, ca khúc này ai viết' của nhóm trưởng G-Dragon khiến nhiều fan không nhịn được cười.