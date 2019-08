Xia Vigor, 7 tuổi, đến từ thành phố Exter (Anh), đã chinh phục toàn bộ khán giả khi hóa thân thành Taylor Swift, biểu diễn ca khúc 'You belong with me' trên chương trình 'Gương mặt thân quen nhí' ở Philippines. Cô bé 'sao y bản chính' Taylor từ trang phục, kiểu tóc đến phong cách trình diễn. Trước đó, Xia Vigor từng đóng giả Selena Gomez và giành chiến thắng trong cuộc thi Mini Me 2.