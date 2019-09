Sau vụ sách tham khảo in cờ Trung Quốc hay in đường lưỡi bò, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ xây dựng thông tư liên tịch giữa Bộ và các nhà xuất bản, quy định chỉ nơi đủ điều kiện mới được xuất bản sách tham khảo.

